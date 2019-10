Inbrekers slaan toe in sportcentrum Wembley, niets gestolen Alexander Haezebrouck

17 oktober 2019

18u48 0 Kortrijk Inbrekers hebben vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in het sportcentrum Wembley langs de Moorseelsestraat.

Het personeel merkte donderdagmorgen om 8 uur op dat de glazen toegangsdeur naar het bureautje van de zaalwachters was verbrijzeld. De inbrekers slaagden erin om binnen te dringen via een zijdeur langs de voetbalvelden waar ze een klein raampje van een deur hadden stuk geslagen. Het personeel verwittigde meteen de politie die de vaststellingen kwam doen. Er werd ook een sporenonderzoek uitgevoerd. Op het eerste zicht is er niets gestolen, maar de schade aan het gebouw is wel aanzienlijk. De buitendeur en een raam zij stuk en een glazen deur werd verbrijzeld. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.