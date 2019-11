Inbrekers slaan glazen deur Base-winkel stuk net voor openingsdag en stelen 12 gsm’s Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

29 november 2019

10u06 2 Kortrijk Net op de openingsdag is vanmorgen ingebroken in de winkel van Base in de Lange Steenstraat in Kortrijk. Drie inbrekers sloegen omstreeks 6 uur met een metalen voorwerp de glazen toegangsdeur stuk en rukten zo’n 12 toestellen los die in de toonzaal hingen.

Het alarm ging af in de gloednieuwe Base winkel in de Lange Steenstraat in Kortrijk, waardoor de politie gewaarschuwd werd. “De inbrekers zijn gelukkig niet tot in het magazijn geraakt”, klinkt het bij Base. “Hoeveel ze precies gestolen hebben en hoe groot de schade is zijn we nog aan het uitzoeken.” De drie inbrekers konden na de inbraak ontkomen, maar zijn wel te zien op camerabeelden in het stadscentrum en op de veiligheidsbeelden van de winkel zelf. Extra zuur voor de uitbaters is het feit dat net vandaag hun openingsdag is. Ze laten zich door de inbraak niet kennen en willen vandaag toch openen, maar dan wel iets later dan gepland. Het deskundige van het parket komt nog ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Het is niet de eerste keer dat een Base-winkel met een drieste inbraak te maken krijgt. Drie weken geleden gebeurde hetzelfde in Brugge en onlangs ook nog in Halle.