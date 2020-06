Inbrekers leegstaand kasteel en Broelhotel terecht, nadat één van hen wroeging krijgt: “Ik kon er niet van slapen” Alexander Haezebrouck

24 juni 2020

14u55 0 Kortrijk Vijf inbrekers uit Wielsbeke en Tielt moesten zich woensdag verantwoorden voor twee inbraken. Eén in een leegstaand kasteel in Frankrijk waar ze er met een grote foto van paus Pius XI vandoor gingen en een inbraak in het voormalig Broelhotel waar ze een tiental minibars buit maakten. Opvallend: de politie kon de daders vatten nadat één van hen wroeging kreeg en spontaan naar de politie stapte.

De inbrekers sloegen toe in 2018. Eerst gingen ze met z’n drieën langs in een leegstaand kasteel in Frankrijk. “Ze gingen ervandoor met tal van spullen, waaronder een grote foto van paus Pius XI”, pleitte de advocate van de kasteelheer. “Dat heeft emotioneel een grote waarde, omdat die foto werd geschonken door de paus aan de grootvader van mijn cliënt. En dat als dank voor het installeren van wat de voorloper was van de fax in Vaticaanstad.” Daarna braken de drie ook nog tot twee keer toe in in het voormalig Broelhotel in Kortrijk. Ook daar namen ze verschillende schilderijen, flatscreens en een tiental minibars mee. De zaak kwam aan het licht toen één van de inbrekers wroeging kreeg en zelf naar de politie stapte. “Ik kon er niet meer van slapen”, zei de 24-jarige beklaagde uit Wielsbeke tegen de rechter. De politie voerde nadien een huiszoeking uit in een loods waar alle spullen werden teruggevonden. Ook de eigenaars van die loods staan terecht. “Ik had onder druk van de twee andere gezegd dat ook de eigenaars van de loods mee waren geweest op dievenpad, anders zou ik slagen krijgen”, zei de beklaagde. “Maar ik had hen enkel gevraagd om enkele spullen in hun loods te mogen plaatsen en zei dat het voor een verhuis was. Zij hebben er eigenlijk niets mee te maken. Toen ik inbrak in het kasteel wilde ik eigenlijk gewoon een kijkje nemen. Ik ga vaak naar leegstaande panden om te zien hoe de mensen er leefden.” De man uit Wielsbeke riskeert nu een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete van 400 euro. Zijn kompanen riskeren gevangenisstraffen van zes maanden tot 1 jaar cel. Vonnis op 2 september.