Inbrekers halen kassa leeg in eethuis Petit Paris Peter Lanssens

28 september 2020

07u14 4 Kortrijk Criminelen profiteerden tijdens de nacht van zaterdag op zondag van het stormweer, er was geen kat op straat, om hun slag (proberen) te slaan in horecazaken in hartje Kortrijk. Criminelen profiteerden tijdens de nacht van zaterdag op zondag van het stormweer, er was geen kat op straat, om hun slag (proberen) te slaan in horecazaken in hartje Kortrijk. Een poging om in Café West-Vlaanderen binnen te raken, mislukte . Eethuis Petit Paris kreeg wel ongewenst bezoek.

De inbrekers raakten eethuis Petit Paris op het Sint-Michielsplein binnen, door de buitendeur naar de keuken te forceren. “De kassa is leeggehaald, maar er is geen schade binnen. Het valt al bij al nog goed mee”, zegt zaakvoerder Vincent Vermaut. De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en een sporenonderzoek uit te voeren. Diezelfde nacht probeerden criminelen ook even verderop in Café West-Vlaanderen op de Grote Markt binnen te raken. Daar lukte het niet. Het gaat vermoedelijk om dezelfde daders, van wie voorlopig elk spoor ontbreekt. Enkele dagen geleden probeerden inbrekers ook al binnen te raken in Café Leffe op de Grote Markt.

In deelgemeente Bissegem kreeg voetbalclub KRC Bissegem ongewenst bezoek, in de nacht van zaterdag op zondag. De daders lieten er een spoor van vernieling achter. De buit was beperkt. Ze namen een laptop mee.