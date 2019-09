Inbreker ook in beroep veroordeeld voor inbraak

in riante villa in Kortrijk Wouter Spillebeen

11 september 2019

15u47 0 Kortrijk Een 20-jarige man uit Moeskroen heeft in beroep opnieuw 18 maanden cel gekregen nadat hij een villa in Kortrijk leegroofde. De inbreker ontkende de diefstal, maar volgens het hof is de bewijslast te zwaar.

Eind 2017 brak de beklaagde met enkele kompanen binnen in een riante villa in Kortrijk. De bewoners waren net bezig, waardoor heel wat waardevolle spullen ingepakt waren. De daders stopten onder andere zilveren kelken, kandelaars, dure merkkledij en handtassen en riemen van Hermès in reistassen en gingen ervandoor. De buit was ongeveer 30.000 euro waard. Zo’n koffer werd later aangetroffen in een wagen en twee gestolen riemen werden gevonden bij een van de inzittenden thuis.

De man ontkende alle betrokkenheid in het hof van beroep, maar dat mocht niet baten. Het hof veroordeelde hem net zoals de rechter in eerste aanleg tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro.