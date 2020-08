Inbreeksters op heterdaad betrapt in leegstaande woning Alexander Haezebrouck

27 augustus 2020

14u31 0 Kortrijk In de Moeskroenstraat in Rollegem werden woensdagmiddag twee inbreeksters op heterdaad betrapt en opgepakt. Het waren alerte buren die zagen hoe twee vrouwen de woning binnendrongen en de politie verwittigden. De politie kon het duo ter plaatse arresteren.

Omstreeks 12.30 uur sloegen de twee jonge vrouwen toe in een leegstaande woning. De bewoonster is pas verhuisd naar een woonzorgcentrum. De buren twijfelden niet en verwittigden meteen de politie. “Onze patrouille kon de twee jongedames op heterdaad betrappen en oppakken”, vertelt politiewoordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). In de handtas van één van de inbreeksters vond de politie juwelen van de bewoonster. Ze hadden ook inbrekersmateriaal bij zich. Het gaat om een meerderjarige en een minderjarige vrouw. Het duo verblijft illegaal in ons land. De meerderjarige vrouw bleek veroordeeld te zijn tot een gevangenisstraf die ze nog niet uitgezeten heeft, en werd meteen naar de gevangenis gestuurd. De minderjarige vrouw werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.