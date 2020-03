Inbrakenplaag in auto’s zorgverleners: “Ze gaan op zoek naar mondmaskers en desinfectiemateriaal” Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

15u18 27 Kortrijk Er is vannacht ingebroken in een auto van een verpleegkundige van Care Talents in Marke. Wellicht gingen de daders op zoek naar mondmaskers en handgels om zich te beschermen tegen het coronavirus. “Wij hebben dit nu al twee keer meegemaakt, ik hoor bij de concullega’s van klanten uit de thuisverpleging dat het een plaag aan het worden is”, zegt Pieter Claeys van House Of Talents.

De inbrekers sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe in de Rode Dreef in Marke. “Ze sloegen een zijraam van de auto van één van onze verpleegsters in”, zegt Pieter Claeys van House Of Talents. “Ze hebben gezocht, maar niets gevonden dat ze konden gebruiken. Wij zenden zo’n 200 verpleegkundigen uit naar verschillende instellingen en dit is nu toch al het tweede geval sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land. Van andere zorginstanties hoor ik ook dezelfde berichten, het is een plaag aan het worden. In de auto’s zitten sowieso materialen voor zorgverleners. De duurste materialen mogen ze niet laten liggen natuurlijk. Maar sinds kort zijn mondmaskers ook erg waardevol geworden door die hele coronacrisis.” De verpleegkundige wordt door Care Talents uitgezonden, een onderdeel van House Of Talents. “Onze auto’s zijn ook herkenbaar door de bestickering. Even hebben we eraan gedacht om die stickers weg te halen, maar dat doen we uiteindelijk niet. We willen zelf niet toegeven aan de criminelen.” Er werd een klacht ingediend bij de politie die de zaak onderzoekt.