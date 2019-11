Inbraken in vier voertuigen rond Dam LSI

02 november 2019

14u07

Bron: LSI 0 Kortrijk In de buurt van de Dam in Kortrijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vier voertuigen ingebroken.

Telkens sloeg(en) de dader(s) een autoruit stuk om binnen te geraken, op zoek naar waardevolle spullen. Hoeveel buit er precies is gemaakt, is nog onduidelijk. Eén van de slachtoffers is op vakantie en kreeg het slechte nieuws telefonisch te horen. Bij de man zou geen buit gemaakt zijn. Van de dader(s) is nog geen spoor.