Inbraakalarm zet Piets Brilcentrum tot twee keer toe onder de rook Alexander Haezebrouck

27 augustus 2020

11u16 0 Kortrijk Een voorbijganger die woensdagavond langs de brillenwinkel Piet’s Brilcentrum passeerde verwittigde de brandweer omdat de winkel volledig onder de rook zat. Het bleek om het inbraakalarm te gaan van de winkel.

De brandweer snelde ter plaatse maar vermoedde dat de rook te wijten was aan het inbraakalarm. Ze wachtten daarom op de komst van de zaakvoerder om de deur te openen. De oorzaak bleek inderdaad een sensor te zijn die iets te gevoelig was ingesteld. In de winkel was van een braak geen spoor. “Ook om vijf uur ging het inbraakalarm nog eens af en kwam de hele winkel opnieuw onder de rook te zitten”, vertelt de zaakvoerder. “Het probleem van de te gevoelige sensor is ondertussen opgelost.” De rook zorgt ervoor dat inbrekers hun weg naar buiten niet meer vinden. Met de ramen open te zetten kon de rook al snel wegtrekken.