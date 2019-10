Inbraak in frituur Tineke mislukt: uitbaatster doet oproep naar getuigen VHS

10 oktober 2019

18u31 0 Kortrijk Drie jonge kerels hebben proberen in te breken in een voorraadhok met toilet naast frituur Tineke, langs de Oude Ieperseweg in Heule. Ze raakten echter niet binnen. Uitbaatster Cathy Bucket wil niettemin dat de daders gevat worden.

De feiten gebeurden de nacht van dinsdag op woensdag. “Op onze camerabeelden is te zien hoe rond vier uur drie jonge kerels arriveren”, zegt uitbaatster Cathy Bucket. “Ze verplaatsten zich met een witte bestelwagen die ze parkeerden op de parking recht tegenover mijn frituur. Daarna trokken ze onmiddellijk naar ons voorraadhok waarin ook een toilet is ingericht. Met een staaf of een koevoet probeerden ze de deur open te breken maar dat lukte niet. Daarop zijn ze vertrokken, zonder buit. Eén van hen bezeerde zijn hand tijdens de poging tot inbraak, ook dat konden we mooi zien op de bewakingsbeelden.” Cathy Bucket vermoedt dat de bestelwagen waarmee de daders reden een Renault Traffic of een Opel Vivaro is. “Ik hoop dat de daders ontmaskerd worden”, zegt de vrouw. “Voor mij hoeven ze niet gestraft te worden maar ik wil gewoon dat ze stoppen met andermans zaken te vernielen of te stelen. Daarom is elke tip welkom, bij mij of bij de politie.”