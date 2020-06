In twee dagen tijd twee Dax-bromfietsen gestolen in Kortrijk LSI

12 juni 2020

15u08

Bron: LSI 7 Kortrijk Op twee dagen tijd zijn in Kortrijk twee Dax-bromfietsen van jongeren gestolen. Mauro Vinckier (16) uit Kortrijk hoopt via een opsporingsbericht zijn gestolen tweewieler toch nog terug te vinden.

De diefstallen gebeurden telkens op klaarlichte dag. “Woensdagmiddag rond 13.30 uur wou ik samen met mijn vriendin naar de winkel vertrekken. Mijn bordeauxrode Dax-bromfiets stond voor haar woning in de Stasegemsestraat in Kortrijk maar bleek verdwenen. Een serieuze streep door de rekening. Ik betaalde in oktober 2019 1.200 euro voor de bromfiets. Hopelijk duikt hij toch nog ergens op. Ik plaatste op Facebook en enkele groepen al een paar opsporingsberichtjes, voorlopig zonder resultaat. Het gaat om een Zhenhua Gost.”

Bende?

Opmerkelijk: de dag voordien verdween al de zwarte Dax-bromfiets van Mauro’s vriend Kenzo ’s avonds rond 19.30 uur op het Schouwburplein in Kortrijk. “Is er misschien een bende op pad die het op Dax-bromfietsen heeft gemunt?”, vraagt Mauro zich af. “Eigenaars passen maar beter op hun tellen.” De politie van de zone Vlas is op de hoogte van de beide bromfietsdiefstallen. Er zijn bij hen geen andere gelijkaardige diefstallen gekend. “Met de hulp van camerabeelden op het Schouwburgplein zijn we op zoek naar de dader(s)”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.

De DAX is een kleine 49 cc-bromfiets, aangedreven door een viertaktmotor en met kleine wieltjes. In de jaren negentig waren de bromfietsen bij de schoolgaande jeugd een ware hype. Het model kent ondertussen een heropleving.