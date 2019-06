In najaar start bouw Liebaertshof aan oude Leiearm Peter Lanssens

07 juni 2019

08u08 0 Kortrijk In het najaar start de bouw van Liebaertshof. Het residentieel woonproject van investeerder Dumobil komt op de hoek van de oude Leiearm, de Ijzerkaai aan de skatebowl en de Liebaertlaan. Liebaertshof omvat 42 appartementen.

Verdeeld in residenties Julien en Marie. Een verwijzing naar de voornamen van Kortrijkzaan Julien Liebaert, die tussen 1919 en 1930 onder meer minister van Financiën, Nijverheid en Arbeid, Posterijen, Spoorwegen en Telegrafie was, voor de katholieke partij. Het ontwerp van Liebaertshof, in een lichtgrijze breuksteen en zwart aluminium schrijnwerk, is van de hand van Project Architects uit Knokke. De flats hebben veel lichtinval, ruime leefruimtes en mooie terrassen met zichten op het water, een binnentuin en de wijde omgeving zoals Budabeach.

Af in 2022

Het project omvat ook 52 garageplaatsen en 83 ondergrondse fietsenstalplaatsen. Bovengronds komen 14 bezoekersparkeerplaatsen. Verder voorzien op de site: een openbare doorsteek voor voetgangers en fietsers die een vlotte verbinding willen maken tussen de Ijzerkaai en Guido Gezellepad. De appartementen zijn in de loop van 2022 instapklaar. De prijzen zijn voor later, want het project is nog in volle voorbereiding. “De Leieboorden zijn een magneet voor woonontwikkeling”, vindt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Liebaertshof komt op de kop van het Guido Gezellepad. Waar er nog tal van woonprojecten in het verschiet liggen. Het gaat vooruit”, aldus schepen Wout Maddens. Info: www.dumobil.be.