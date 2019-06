In Kortrijk mag in short naar gemeenteraad wel: “En een rok mag ook” Peter Lanssens

25 juni 2019

16u02 11 Kortrijk Mogen politici al dan niet in short naar de gemeenteraad? Daar wordt in Gent stevig over gediscussieerd. Ondervoorzitter Christophe Peeters (Open Vld) vindt dat politici die in korte broek op de gemeenteraad verschijnen, een gebrek aan respect voor de instelling hebben. Ook ‘zeesletsen’ vindt hij niet kunnen. Dus agendeert Peeters het opleggen van een ‘dresscode’ voor de gemeenteraad.

In Kortrijk lachen ze eens goed met die regelneven in Gent. “Liever een korte broek en korte speech op de gemeenteraad dan een lange broek en dito tussenkomst”, reageert Kortrijks burgervader en gemeenteraadsvoorzitter Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “En een rok mag natuurlijk ook”, aldus Van Quickenborne.

Ook in Waregem vinden ze de houding in Gent te streng. Er zijn in Waregem net zoals in Kortrijk geen afspraken rond gemaakt. “Elk raadslid draagt in zo’n uitzonderlijke weersomstandigheden waar hij of zij zich gemakkelijk en goed bij voelt”, reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Wie meer wil weten over de dresscode-discussie op de gemeenteraad in Gent, leest dat hier.