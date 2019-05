In Kortrijk drinkt Vlaams Belang een Paljas biertje: “Sneer naar De Wever” Peter Lanssens

26 mei 2019

17u18 0 Kortrijk Opmerkelijk tafereel in café Den Derden Time in de Brugsesteenweg in Kortrijk, waar West-Vlaams Kamerlijsttrekker Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) deze namiddag een blond Paljas biertje dronk. “Een sneer naar Bart De Wever van N-VA, die onze nationaal voorzitter Tom Van Grieken een paljas noemde en onze partij eerder al met een drol vergeleek”, zegt Wouter Vermeersch.

“Het is intriest dat De Wever dat deed. Ik ben nog zeer voorzichtig over de uitslagen. We willen het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Maar de mensen geven nu al een duidelijk signaal dat ze niet willen gezien worden als een drol. Ze willen weer op de eerste plaats komen. Bij ons kunnen ze dat, wij verwoorden hun grieven het best”, aldus Vermeersch. Hij reikt tegelijk de hand naar de partij van Bart De Wever. “We worden als blok wellicht sterker. Het is tijd om de handen in elkaar te slaan”, aldus Vermeersch. Wellicht zal nationaal voorzitter Van Grieken vanavond oproepen om komaf te maken met het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang.