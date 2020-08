In eerste tien dagen 9 boetes voor niet dragen van mondmasker in Groot-Kortrijk Peter Lanssens

03 augustus 2020

17u25 11 Kortrijk Er is sinds zaterdag 25 juli een algemene mondmaskerplicht van kracht in Kortrijk en deelgemeenten. Wie geen mondmasker draagt, de neus moet ook altijd bedekt zijn, riskeert 250 euro boete. De politiezone Vlas stelde de eerste tien dagen negen processen-verbaal op voor het niet dragen van een mondmasker. In horezaken zijn tot op heden geen pv’s uitgeschreven.

De maatregel van de algemene mondmaskerplicht op alle publiek toegankelijke plaatsen in Groot-Kortrijk is ingegeven vanuit de vaststelling dat coronabesmettingen zich niet alleen voordoen in het centrum van de stad, maar ook (in mindere mate) in niet-stedelijke omgevingen zoals in de zuidelijke rand van Kortrijk.

Door een algemene mondmaskerplicht in te voeren, krijg je volgens Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) het voordeel van de duidelijkheid voor de bevolking en de ordehandhaving. Het aantal boetes voor het niet dragen van een mondmasker valt momenteel mee, met negen pv’s in tien dagen tijd. Horecazaken die zich niet aan de coronamaatregelen houden, krijgen een gele kaart en telkens 750 euro boete bij een eerste en tweede overtreding en een rode kaart en een sluiting bij een derde overtreding. “Er zijn nog geen overtredingen vastgesteld in horecazaken”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas.