In een week 22 nieuwe coronabesmettingen in Kortrijk Peter Lanssens

26 juli 2020

07u22 6 Kortrijk Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan 22 in Groot-Kortrijk. Dat blijkt uit cijfers van zeven regionale labo’s. Die zijn aan welzijnsintercommunale W13 bezorgd, waar Philippe De Coene (sp.a) voorzitter is.

Het goeie nieuws voor Groot-Kortrijk: de stijging zet zich momenteel minder snel door met maar 2 nieuwe besmettingen afgelopen vrijdag. Maar dat kan een momentopname zijn. Als je Groot-Kortrijk in die voorbije zeven dagen opsplitst in stad en deelgemeenten: gaat het concreet over 12 positieve testen in Kortrijk, 2 in de zone Bissegem-Heule, 7 in de zone Bellegem-Kooigem-Marke-Rollegem en 1 in de zone Aalbeke. Kortrijk zit boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu 28,53 op 100.000.