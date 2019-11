In één maand bijna 27.000 euro aan boetes voor negeren van eenrichting in Magdalenastraat en (deels) Marksesteenweg Peter Lanssens

05 november 2019

12u14 0 Kortrijk De politie stelde in een maand 154 pv’s voor het negeren van de eenrichting in de Magdalenastraat en deels de Marksesteenweg op. 139 automobilisten en chauffeurs van (lichte) vrachtwagens, 11 bestuurders van brom- en motorfietsen en 4 fietsers kregen er een boete van 174 euro. Dat maakt samen nu al 26.796 euro aan boetes. Een gewaarschuwd man of vrouw is er dus twee waard.

De eenrichting in de Magdalenastraat en deels Marksesteenweg, je mag er in de richting van Marke rijden en niet naar kluifrotonde Appel omdat daar werken bezig zijn, geldt sinds 7 oktober. “De signalisatie is er heel duidelijk”, zegt lokaal politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Bestuurders moeten er echt afwijken van hun rijlijn om het verbodsbord te negeren. Vandaar dat we sinds de start van de eenrichting repressief aan het optreden zijn.”

Wat zijn de afspraken?

We herhalen voor alle duidelijkheid nog eens de afspraken. Gemotoriseerd verkeer dat vanuit de richting van Marke of de Felix de Bethunelaan komt, mag in de Marksesteenweg tot de aansluiting met de Graaf Karel de Goedelaan rijden en geen meter verder. Fietsers richting Appel mogen in de Marksesteenweg en aansluitend de Magdalenastraat wel nog door tot aan de oprit van centrum voor volwassenenonderwijs Miras op het Mandelaplein. Ook de omleidingsweg voor fietsers is trouwens duidelijk aangeduid. Het eenrichtingsverkeer is minstens nog tot zondag 17 november van kracht. Hierover wordt later nog verder gecommuniceerd.