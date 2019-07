IN BEELD. Hier vind je de rollende ogen in Kortrijk Peter Lanssens

16 juli 2019

11u33 2 Kortrijk De ‘rollende ogen’ op de noordelijke Broeltoren, die tot de volgende Sinksenfeesten in 2020 blijven hangen, zijn geen unicum. De ogen duiken ook op andere plaatsen in Kortrijk op. Een overzicht, voor wie ze wil zoeken om er foto’s van te nemen en te delen op sociale media. Het artistieke project omvat verder ‘hacks’, met leuke kunstingrepen op openbaar domein.

Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) en kabinetsadviseur Anke Seynaeve laten weten dat de ogen momenteel al op dertien plaatsen te zien zijn. Je treft de ogen aan op een boom op de Vlasmarkt, in het Begijnhofpark, op het Plein, op het Conservatoriumplein aan de achterkant van het Muziekcentrum, in het kikkerbos (Boerenhol), op het Vandaleplein, op het begin van de verlaagde Leieboorden aan bakkerij Hoornaert, op een groen veldje voor de Paardenstallen aan de Korte Kapucijnenstraat, in de tuin van Broelkaai 6, op een wit hekken op de achterkant van Broelkaai 6, op de noordelijke Broeltoren, op de balustrade van de tunnel voor fietsers en voetgangers tussen de Nolfstraat en het Nelson Mandelaplein op het stadsdeel Weide en aan de voet van de Collegebrug in de Ijzerkaai. Het project is van Oops and Dazy en de vzw Buda. Oops and Dazy staat voor het artistieke duo Steven Vervaecke (zanger van Gèsman) en Lisa Goddeeris.

Rode hond en zonnende sushi’s

Oops and Dazy maakte verder werk van leuke ‘hacks’ in de binnenstad. Zin om die ook te zoeken? De ‘hacks’ zijn een hond op een rode muur aan de bib in de Leiestraat, zonnende sushi’s met de quote ‘that’s how we roll’ op een rode kaaimuur aan de overkant van Buda Beach en op een brugpilaar aan Weide, een collage met retro keukenstoelen op de blauwe poort van de Paardenstallen en op de muur van de Trompetstraat (steegje aan de Budastraat) en een ‘dirty dancing lift’ op een pilaar aan de ingang van de concertzaal van muziekclub De Kreun. “Het is trouwens de bedoeling dat er tegen eind augustus nog zo’n hacks bijkomen”, zegt schepen Axel Ronse. Tot slot: nabij de Broeltorens vind je ook een prachtige muurschilderij van Oops and Dazy, in Broelkaai 6.