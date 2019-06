IN BEELD. Buikschuiven voor gevorderden in Kortrijk Peter Lanssens

23 juni 2019

11u53 32 Kortrijk Op zoek naar afkoeling straks, nu we vanaf vandaag een week lang een verschroeiende hittegolf over ons heen krijgen? Op het Mandelaplein in Kortrijk opende zaterdag een dubbele buikschuifbaan op de ligweide naast de openluchtbaden van zwembad Weide. Verder opende in zwembad Weide een nieuwe parkbar, ook voor niet-zwemmers toegankelijk via het ecologisch park op Weide.

Want in 2018 was het openluchtbad Abdijkaai ook de hele maand juni al open. “Vroeger openen kan deze keer niet, het openluchtbad is nog niet klaar”, zegt Elewin Werbrouck, centrummanager van beheerder Lago. Zo zijn de twee kuipen nog maar net gepoetst, door Derudder Cleaning. Het openluchtzwembad wordt met zo’n miljoen liter water uit het kanaal Bossuit-Kortrijk gevuld. “Er zijn nog andere werkjes nodig zoals het ontsmetten van het water, het poetsen van de kaden, bloemetjes zetten, enzovoort”, zegt Elewin Werbrouck. “En het agentschap zorg en gezondheid moet het water nog komen keuren. Mensen vergeten wel eens dat er een strenge reglementering is. En het is nu niet zo dat het de eerste drie weken van juni al echt zomerweer was”, aldus Elewin Werbrouck.

Tarieven

Het openluchtbad Abdijkaai is vanaf 29 juni elke dag van 12 tot 19.15 uur open, tot en met 31 augustus. Kortrijkzanen en Zwevegemnaren betalen er 48 euro voor een 10-beurtenkaart, 99 euro voor een 50-beurtenkaart, 250 euro voor een 200-beurtenkaart of 119,70 euro voor een abonnement van minimum drie maanden. Die zijn ook geldig in de sportbaden Weide, Lagaeplein (Heule) en Fit (Zwevegem). Eén beurt is 5,30 euro per persoon. Niet-inwoners betalen in het openluchtbad Abdijkaai 10,70 euro of 78 euro voor een 10-beurtenkaart.