In 2021 hebben alle provinciale voetbalclubs in Groot-Kortrijk een kunstgrasveld: “We investeren 3,3 miljoen euro” Peter Lanssens

19 mei 2020

12u20 0 Kortrijk Alle provinciale voetbalclubs in Kortrijk en deelgemeenten krijgen tegen 2021 een kunstgrasveld. Dat is sneller dan verwacht, want er was eerst sprake van 2023. KFC Marke kreeg er al eentje. Nu zijn Noordstar Heule en KFC Aalbeke eerst aan de beurt. Het hele project kost 3,3 miljoen euro.

Aannemer Stadsbader start in juni de aanleg van de kunstgrasvelden voor Noordstar Heule en KFC Aalbeke. De werken zijn tegen eind juli af. De velden zijn dus speelklaar voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Kunstgras is altijd optimaal bespeelbaar, ongeacht het weer. En de staat van het terrein verandert niet, ongeacht de mate van gebruik. “De velden kunnen veel intensiever bespeeld worden”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Er komt ook extra veldverlichting, zeker nodig tijdens de winter.”

Voorbereidende werken zoals het afgraven en afvoeren van de grond zijn al bezig. Daarna wordt een drainagesysteem geïnstalleerd. Gevolgd door het leggen van ‘shockpads’. Die matten zorgen voor een perfecte schokabsorptie en hebben een uitstekende drainage, hoge stabiliteit en langdurige slijtvastheid. Van zodra de ‘shockpads’ er liggen, worden de kunstgrasmatten met ‘kurk-infill’ erbovenop gelegd. En krijgt het veld belijning, doelen en hoekschopvlaggen. Tot slot worden er dug-outs en ballenvangnetten geplaatst. Het kunstgrasveld in Heule zal even groot zijn als het huidige. In Aalbeke wordt het nieuwe kunstgrasveld wat groter (100 op 55 meter) omdat het huidige veld er te klein en dus niet reglementair is volgens de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Sproeien met regenwater

Ook belangrijk: de aandacht voor het milieu. “We investeren in energiezuinige veldverlichting met led”, zegt schepen Vandendriessche. “Je kan die op verschillende lichtniveaus instellen. En schakelopties zorgen ervoor dat enkel de delen waarop er gespeeld wordt, belicht zijn. Ook telkens voorzien: een op de drainage aangesloten bufferings- en infiltratiesysteem met een pompinstallatie van 60.000 liter. Om het regenwater van het kunstgrasveld in op te vangen. En het te gebruiken om aanpalende trainingsvelden te sproeien.”

Ook KRC Bissegem, White Star Bellegem en KSV Kortrijk krijgen kunstgrasvelden. Het stadsbestuur stelde de ontwerper vorige week aan. Het is architecten- en ingenieursbureau D’Hondt Beyens Goesaert, net zoals bij de vorige kunstgrasvelden. Eens alle ontwerpen en bestekken klaar zijn, wordt een aannemer aangesteld om te laatste drie kunstgrasvelden aan te leggen. Het is de bedoeling om alle werken in de loop van 2021 te voltooien.