In 2020 vergunningsaanvraag voor nieuwe verkeerswisselaar A19-R8 Peter Lanssens

19 november 2019

13u20 3 Kortrijk Er wordt begin 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar A19-R8 ingediend. Dat stelde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) maandagavond op de gemeenteraad, na een vraag van CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker. “De aanbesteding volgt in de loop van 2020”, gaf Weydts ook nog mee. Waardoor de werken in 2020 of 2021 kunnen starten.

Het onderwerp kwam aan bod omdat de gemeenteraad groen licht gaf om een stukje oude wegenis in de buurt over te dragen aan de Vlaamse overheid. Want niet de stad, maar de Vlaamse overheid is via het agentschap wegen en verkeer (AWV) opdrachtgever voor de ingrijpende werken. Waar er al meer dan twintig jaar sprake van is. De heraanleg is nochtans dringend omdat de twee U-bochten op de huidige verkeerswisselaar gevaarlijk zijn. Er zijn elk jaar tientallen ongevallen met gekwetsten op de wissel. De nieuwe verkeerswisselaar maakt komaf met de lichtengeregelde kruispunten met U-bochten. Kostprijs: 13 miljoen euro.