In 2020 krijgen tot 700 Kortrijkzanen met bescheiden inkomen sociale voordelen Peter Lanssens

19 januari 2020

15u20 0 Kortrijk Kortrijkzanen met een bescheiden inkomen hebben vanaf dit jaar ook recht op sociale voordelen zoals spotgoedkope maaltijden en zwembeurten. Schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene gaf zaterdagavond cijfers mee tijdens zijn speech op de sp.a-nieuwjaarsreceptie in zaal Scala van de Unie der Zorgelozen. “In de tien dagen dat we er mee gestart zijn, hebben we al tien mensen kunnen helpen. Aan dat tempo zal het in 2020 over ruim 300 gezinnen of zo’n 700 Kortrijkzanen gaan, die er op vooruitgaan”, vertelde De Coene.

De Coene lanceerde nog cijfers. Om op zijn manier te staven dat het beleid werkt in Kortrijk. De Woonclub, een professioneel team dat mensen een betaalbare huurwoning helpt zoeken, hielp de voorbije drie jaar 153 gezinnen aan een huis. In volksrestaurant Vork in de Doorniksestraat zijn 36.000 maaltijden geserveerd sinds de start in april 2018. Waarvan bijna de helft aan gereduceerde tarieven voor mensen die het moeilijk hebben. Ook in Vork werden al 120 mensen opgeleid voor een job in de horeca. De meeste van die mensen vonden een job, waarvan de helft in de horeca zelf.

Fietsers

De fietszone in de binnenstad werkt volgens sp.a. De telpaal in de Budastraat registreerde vorig jaar 1,1 miljoen fietsers. Het aantal fietsers nam er in twee jaar tijd met 29 procent toe. Kortrijk is ook de stad waar mensen een fietspremie tot 400 euro krijgen. Voor wie een fiets koopt, in ruil voor het inleveren van de nummerplaat van een auto. In 2018 ging het over 66 premies, in 2019 al over 100 premies. Deelsysteem voor kinderfietsen ’t Velootje beschikt al over 194 fietsen in de Deelfabriek. Waarvan er momenteel 172 gelijktijdig worden uitgeleend.

Vergroening

De Coene verwees verder naar de vergroening zoals de plannen met het stadsgroen Ghellinck in Bissegem en de komst van fietssnelwegen op de vroegere trajecten van de N328 en N50c. Er werd verder via de NatuurbanK de voorbije jaren 41.000 euro aan Natuurpunt toegekend om gronden aan te kopen en in te richten voor natuur. Ook een plan om de speelplaatsen van scholen in Rollegem en Sint-Paulus en 3 Hofsteden in Kortrijk te vergroenen, van schepen Bert Herrewyn, kwam aan bod in de speech van De Coene. De stad wil met groenere speelplaatsen naar meer dan tien hectare gaan, of 22 voetbalvelden. De Coene verwees verder naar de extra middelen voor kinderen en jongeren met 2 miljoen euro voor (ver)nieuw(d)e jeugdlokalen, 720.000 euro voor extra speelruimte en 3,5 miljoen euro voor het nieuw jeugdverblijfcentrum De Warande.

Rusthuiskamer

Eindigen deed De Coene bij senioren: “Deze week zijn de rusthuisprijzen gepubliceerd. U betaalt in Vlaanderen gemiddeld 1.770 euro per maand voor een rusthuiskamer, in West-Vlaanderen gemiddeld 1.700 euro. In de OCMW-rusthuizen in Kortrijk is dat 1.530 euro per maand. Wie een jaar bij ons verblijft, betaalt dus 2.880 euro per jaar minder (15 procent) dan het Vlaams gemiddelde. We houden rusthuizen in Kortrijk nog enigszins betaalbaar voor de mensen.”