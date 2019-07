Immokantoor koopt twee fietsen nu fietszone gelanceerd is: ‘Bespaart ons tijd, én wij staan achter het idee om minder wagens op de weg te krijgen’ Joyce Mesdag

02 juli 2019

16u20 0 Kortrijk Immokantoor Century 21 uit Kortrijk speelt in op de pas geopende fietszone in Kortrijk, met de aankoop van twee stadsfietsen voor het personeel. In de fietszone mag je maar maximum 30 km per uur rijden, en als automobilist mag je fietsers niet inhalen.

“Met de fiets besparen we enerzijds tijd bij plaatsbezoeken in het centrum of de rand van de stad”, zegt Herland Carron, zaakvoerder van Century 21. “Daarnaast vinden we het ook belangrijk om ons achter de visie van Kortrijk te scharen. De autoritten die wij uitsparen met deze fietsen, betekenen minder auto’s op de weg in de stad.”

In de maand juli krijgen alle eigenaars die hun woning verkopen via het immokantoor een fiets ter waarde van 650 euro. Het immokantoor is officiële partner van de Tour de France, en dat wil het bedrijf op deze manier in de kijker zetten.”