Illegale man riskeert jaar cel nadat hij met mes rond loopt AHK

04 november 2019

15u15

Een 30-jarige man uit Kortrijk moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor verschillende feiten van overlast. “Zo ging in hij 2018 eens stomdronken op een voordeur kloppen”, vertelde het openbaar ministerie. “Later liep hij ook eens met een mes rond in het centrum.” De man verblijft ook illegaal in ons land. De beklaagde daagde niet op in de rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van één jaar. Vonnis op 25 november.