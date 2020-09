Illegaal terecht voor spuwen naar agenten en schermutseling met huisbaas LSI

16 september 2020

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 35-jarige man zonder papieren moest zich woensdag twee keer voor de Kortrijkse strafrechter verantwoorden. Tijdens de lockdown maakte hij amok aan warenhuis Aldi in Kortrijk en spuwde hij naar agenten. Bij een discussie met de huisbaas van een vriend haalde hij ook uit met een mes en een stoel.

Op 18 maart vroegen een medewerker en een bewakingsagent van Aldi Omar B. het warenhuis te verlaten. Ze herkenden hem na eerdere diefstallen. Dat was niet naar de zin van B., die klappen uitdeelde. Hij verzette zich daarna tegen zijn arrestatie, riep dat hij besmet was met het coronavirus en spuwde naar de agenten. Nauwelijks twee maanden later was hij opnieuw bij een schermutseling betrokken. Bij een discussie met de huisbaas van een vriend in de Sint-Rochuslaan ging hij de huisbaas en buren met een mes en stoel te lijf. De openbare aanklager eiste twee straffen: één jaar cel en vijf maanden cel. Omar B. daagde niet op voor zijn proces. Vonnis op 14 oktober.