Ijssalon La Cabane pakt met laatavondopeningen uit Peter Lanssens

08 mei 2020

15u53 5 Kortrijk Het stralende lenteweer legt de ijssalons in Kortrijk geen windeieren. Frederik Philipsen (32), zaakvoerder van La Cabane, speelt daar extra op in. Door met zijn ijssalon enkele laatavondopeningen te organiseren.

Wie zin heeft in een ambachtelijk ijsje, hoeft zich op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei niet op te jagen. Want op die twee dagen is de tot ijssalon omgebouwde garage La Cabane op de hoek van de Budastraat en Reepkaai niet tot 19 uur, maar tot 22 uur open. Frederik Philipsen (32) serveert met medewerking van Crème Cru uit Ledegem ambachtelijk ijs met allerlei smaken in La Cabane. Hij volgt strikt de coronamaatregelen. Frederik draagt een mondmasker en handschoenen. Terwijl er voor zijn zaak kruisjes op de grond aangebracht zijn. Waar klanten moeten staan om de regels rond social distancing te volgen.

“De laatavondopeningen zijn een test. Als het aanslaat, zou ik het graag elk weekend zo doen”, vertelt Frederik Philipsen. “Want nu ligt de stad er na 19 uur wat verlaten bij.” La Cabane is zeven dagen op zeven open, vanaf 14 uur.