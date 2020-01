Ijspiste boekt record door Warmste Week: “12.000 bezoekers” Uitbater wil schaatsbaan eind 2020 fors uitbreiden op Grote Markt Peter Lanssens

06 januari 2020

11u20 0 Kortrijk De ijspiste op de Grote Markt in Kortrijk klokt af op een recordopkomst van 12.000 bezoekers. “Twintig procent meer dan een jaar geleden, vooral door De Warmste Week”, zegt zaakvoerder Mathias Coornaert. Mobiele Ijsbanen Coornaert wil eind 2020 met een nóg grotere en meer comfortabele ijspiste uitpakken.

Studio Brussel bracht voor Kerstmis 137.000 mensen samen tijdens De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Een deel van dat publiek zwermde ook naar het stadscentrum uit. Om bijvoorbeeld de schaatsen aan te binden op de ijspiste op de Grote Markt en nadien te genieten van een drankje in de aanpalende bar. “Mij hoor je niet klagen, we hebben veel beter geboerd dan een jaar geleden. En dat heeft inderdaad veel met De Warmste Week te maken”, zegt zaakvoerder Mathias Coornaert. “Ik weet dat omdat de mensen van veel verder kwamen. We hadden schaatsers tot uit Genk, die met de trein naar Kortrijk kwamen. Om naast De Warmste Week ook de sfeer in het hart van de stad op te snuiven. Onze ijspiste lokte een jaar geleden zo’n 10.000 schaatsers. Nu ronden we de kaap van 12.000 schaatsers. Ik ben heel tevreden.”

We zijn tevreden over de uitbating en staan sowieso open voor een uitbreiding van de ijspiste. Ik zie geen reden om het niet te doen. Schepen Arne Vandendriessche

Schaatsbaan vijf meter langer

De ijspiste was van zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari open op de Grote Markt. De overdekte schaatsbaan zag er mooier uit dan de voorbije jaren. Zo stonden er meer kersbomen rond de ijspiste. En de ingangen naar de schaatsbaan en bar waren fraaier versierd, onder meer met verlichte rendieren. Maar het kan nog beter. “We willen eind 2020 uitbreiden”, zegt zaakvoerder Mathias Coornaert. “De schaatsbaan wordt in de lengte vijf meter langer, net zoals de ruimte voor schaatsverhuur. Waar het de voorbije weken, als er veel volk opdaagde, krap was. We willen ook de bar met vijf meter uitbreiden. En nu allemaal hopen dat De Warmste Week ook eind 2020 voor Kortrijk kiest. Zodat we nog meer op dat thema kunnen inspelen. We gaan ons sowieso proberen te overtreffen met nog meer animatie, Warmste Week of geen Warmste Week.”

Evalueren

Schepen van Economie en Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) staat achter de uitbreiding van de ijspiste: “We zijn tevreden over de uitbating. Alle afspraken zijn nageleefd. We gaan deze week verder evalueren. Zo moeten we de zaakvoerder nog spreken. Maar we staan sowieso open voor een uitbreiding. Ik zie geen reden om het niet te doen”, aldus Vandendriessche.

Winterkermis

Een andere blikvanger tijdens de eindejaarsperiode was de kinderkerstfoor op de Grote Markt. Volgende foorkramen waren van de partij: kindermolen Bambino, eendjesvissen Disco Duck, schietkraam Tir Texas, ballenspel Bingo Ball, gebakkenkraam Rosa en braadworsen- en hamburgerkraam Bertrand. “We kregen ook hier meer volk over de vloer. We voelden dus eveneens het effect van De Warmste Week”, zegt Olivier Es van Bingo Ball Games. “We zitten hier goed, op de Grote Markt. Het is zeker de beste locatie voor een winterkermis.”