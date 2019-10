Ijsbaan De Piste open vrijdag in Kortrijk: “We mikken op minstens 24.500 bezoekers per jaar” Huzarenstukje: werken in loods gewezen fabriek Vlieghe na maand bijna af Peter Lanssens

22 oktober 2019

12u04 31 Kortrijk “Een ongelooflijke prestatie”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche. Gelijk heeft hij. Drie drijvende krachten van de Gullegem Jets slaagden er in goed een maand in om een loods van gewezen raamfabriek Vlieghe om te laten vormen tot ijsbaan De Piste. “We moéten het doen. Anders was het voor veel hockey- en schaatsclubs voorbij na de sluiting van de ijspiste Finlandia in Gullegem”, zeggen Marie Joye, Kenneth Deryckere en Frank Meulebrouck. Ijsbaan De Piste mikt op minstens 24.500 bezoekers per jaar: “We rekenen op nog meer.”

Het goede nieuws is dat de 60 meter lange en 26 meter brede ijsbaan in een loods van ex-raamfabriek Vlieghe in de Gentsesteenweg 131 in Kortrijk vrijdag opent. Het minder goede nieuws is dat de kosten hoog oplopen. “We gaan wat vaste kosten betreft van bijna 1 miljoen euro per jaar uit”, zeggen de initiatiefnemers van Gullegem Jets: voorzitter Marie Joye en haar man Frank Meulebrouck uit Kuurne en ondervoorzitter Kenneth Deryckere uit Harelbeke. “We zijn met een crowdfunding gestart, maar die loopt helaas niet zoals verwacht. We roepen op om onze crowdfunding te steunen. Wie een gift wil geven, kan dat ook tijdens de openingsweek regelen, hier in De Piste. We danken onze sponsors voor de steun. Zonder hen zou het sowieso niet lukken.”

We gaan wat vaste kosten betreft van bijna 1 miljoen euro per jaar uit. We zijn met een crowdfunding gestart, maar die loopt helaas niet zoals verwacht. We roepen op om onze crowdfunding te steunen. De initiatiefnemers

Proefperiode tot midden mei 2020

Finlandia in Gullegem lokte gemiddeld 24.500 bezoekers per jaar. “Dat is voor ons het minimum. We vermoeden dat ijsbaan De Piste meer bezoekers zal lokken. Het is een van de mooiste schaatsbanen en we zitten op een stadslocatie, vlot bereikbaar via de ring rond Kortrijk en met gratis parking. Ijsbaan De Piste is nu in een eerste fase open tot midden mei 2020. Om te zien of het project financieel haalbaar is. Indien het een succes is, vragen we een permanente vergunning en zijn we elk jaar telkens open in een periode van midden september tot midden mei. We hopen om minimum vier jaar op de site Vlieghe te blijven. En daarna een definitieve ijstempel te bouwen op een nog te bepalen locatie in Kortrijk”, aldus de initiatiefnemers. “Ik ga ook van minimum vier jaar op de site Vlieghe uit”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Want de eigenaar, ontwikkelaar Skyline Europe, moet de plannen met de site Vlieghe nog opmaken. Rekening houdend ook met een mogelijk nieuw tracé van het kanaal Bossuit-Kortrijk langs de site. Dat is voor later.”

24.500 bezoekers per jaar is het minimum. We vermoeden dat De Piste meer volk zal lokken. Het is een van de mooiste schaatsbanen en we zitten op een stadslocatie, vlot bereikbaar via de ring rond Kortrijk en met gratis parking. De initiatiefnemers

Inkom vanaf 5 euro

De ijsbaan opent op vrijdag 25 oktober met een disco-schaatsavond met dj Joeri Pauwels vanaf 19.30 uur. De ijsbaan is tijdens de herfstvakantie elke dag van 14 tot 16.30 uur open. Een beurt, huur van de schaatsen inbegrepen, kost 9 euro voor een volwassene en 6 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Groepen vanaf 15 personen, zoals jeugdbewegingen en scholen, betalen 5 euro per persoon. Er zijn ook gesprekken bezig om wie het wat minder breed heeft, met de UiTPAS te laten betalen. “Ik roep scholen en bedrijven op om op deze schitterende locatie te komen schaatsen”, zegt schepen Arne Vandendriessche.

Ijshockey, kunstschaatsen, curling en sledge-hockey

De Piste zet naast recreatief schaatsen op ijshockey en kunstschaatsen in, samen met tal van clubs. Er wordt verder met curling en sledge-hockey gestart. De Piste krijgt een tribune met 200 zitplaatsen voor fans, kleedkamers en douches in omgebouwde zeecontainers en op de bovenverdieping een bar met zicht op de ijsbaan. Waar je ook iets kan eten: van fingerfood en sharing tot heerlijke gerechtjes. Dat gebeurt samen met het team dat recent instond voor de catering in zomerbar Hoeve De Kerpel in Bissegem. Er is verder een aparte ruimte, waar bedrijven zich tijdens een teambuilding afzonderen.

Talentvolle dj’s

De piste kan 500 tot 800 bezoekers tegelijk aan. Het is de bedoeling om elke vrijdag- en zaterdagavond een disco-schaatsavond te houden. Met alle genres van muziek, talentvolle beginnende dj’s en thematische invullingen zoals Halloween. Nog enkele weetjes: de temperatuur van het ijs is -18 graden, terwijl het energieverbruik goed meevalt in de loods. Onder meer omdat die goed geïsoleerd is. De eerste competitiewedstrijd van Gullegem Jets op De Piste is op zaterdag 26 oktober: de U16 treden om 20 uur aan tegen Luxemburg. De inkom is dan 5 euro. Info: www.ijsbaandepiste.be. of op de Facebookpagina: klik hier.

Paintball, airsoft en winterbar

De vroegere raamfabriek Vlieghe wordt zo steeds meer een recreatiedomein. Ook Paintball en Airsoft Kortrijk zit op de site. En op 15 november opent daar ook de populaire winterbar Sibäria. Het is de bedoeling dat alle ondernemers op de site Vlieghe elkaar zullen versterken. Daar zijn alle betrokkenen van overtuigd.