Iftarmaaltijden worden toch afgehaald bij moskee Joyce Mesdag

24 april 2020

19u33 2 Kortrijk Moskee Atakwa uit Kortrijk laat weten dat het tijdens deze ramadan niet zal leveren, maar toch zal werken met afhaaliftarmaaltijden.

Even was het onduidelijk of maaltijden afgehaald mochten worden bij moskeeën of niet, maar de Vlaamse regering geeft daar nu toch expliciet groen licht voor. “Deze afhaalmomenten zullen zodanig georganiseerd worden dat de afhalingen gespreid verlopen en de social distancing ten allen tijde zoveel mogelijk gegarandeerd wordt”, zegt Yassin El Attar, woordvoerder moskee Atakwa Kortrijk.

De ramadan vat dit jaar op vrijdag 24 april aan. De traditie van de ramadan schrijft voor dat behoeftigen iftarmaaltijden afhalen. In Kortrijk gebeurt dat normaal in moskee Atakwa in de Stasegemsestraat. Het gaat over zo’n vijftig minderbedeelden.