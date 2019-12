Ierse politicus en Europees commissaris Phil Hogan opent Irish Pub Mary’s Joyce Mesdag

01 december 2019

De nieuwe kroeg Mary’s in Kortrijk is afgelopen weekend feestelijk geopend. De Ierse politicus en Europees commissaris Phil Hogan, geboren in Kilkenny, kwam de Irish Pub mee openen, net als een delegatie van The Kilkenny Great War Memorial Committee om in de Pub een muur vol flessen Ierse whisky in te huldigen. Want op iedere fles staat een naam van een Ier uit Kilkenny, die in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog stierf. Met 216 waren ze, de Ieren uit Kilkenny die gesneuveld zijn toen. Een band bracht live Ierse muziek met doedelzakken om de officiële opening en hulde op te luisteren.