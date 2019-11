Hybride wagen gepikt van oprit: gezin al tweede keer slachtoffer van autodiefstal VHS

13 november 2019

18u09 0 Kortrijk Onbekenden zijn er in de nacht van dinsdag op woensdag vandoor gegaan met een peperdure BMW X5 van een gezin uit de Bozestraat in Heule. De hybride wagen werd nog gesignaleerd langs de snelweg maar is sindsdien spoorloos.

De diefstal moet plaatsgevonden hebben rond twee uur. De bewuste wagen stond geparkeerd op de oprit. De daders slaagden erin om ongemerkt het voertuig binnen te dringen en het ook aan de praat te krijgen. De bewoners bemerkten pas ’s morgens de diefstal op. Via het traceersysteem is intussen duidelijk dat de wagen met een prijskaartje van zowat 90.000 euro om half drie gesignaleerd werd op de snelweg. Maar vanaf dan ontbreekt elk spoor van het voertuig. Voor het getroffen gezin is het al de tweede keer dat ze het slachtoffer zijn van een autodiefstal.