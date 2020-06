Huwen kan weer met 30 aanwezigen: “Zo blij dat onze ouders er op deze bijzondere dag toch bij zijn” Joyce Mesdag

30 mei 2020

14u41 13 Kortrijk Drie koppels zijn zaterdag gehuwd in het stadhuis van Kortrijk, en voor het eerst in weken mochten daarbij méér aanwezigen zijn dan het bruidspaar en de schepen.

“Nu de coronamaatregelen versoepelen, hebben we een nieuwe regeling uitgewerkt”, zegt schepen van Burgerzaken Ruth Vandenberge (Team Burgemeester). “Om de vereiste 4 vierkante meter per persoon te kunnen garanderen, zijn er in de trouwzaal 14 personen toegelaten. Buiten de trouwzaal zetten we een scherm waarop de gefilmde plechtigheid wordt afgespeeld. Daar mogen nog eens 16 genodigden het huwelijk volgen. Op die manier kunnen huwelijken opnieuw met 30 personen, inclusief het koppel en mezelf, gevierd worden. Ik doe huwelijken dezer dagen zonder ondersteuning van een ambtenaar, om de mensen nog een extra persoon te gunnen.”

Tussen het koppel en de schepen staat een scherm in plexiglas, bij het binnen- en buitengaan komen aanwezigen een desinfectiezuil tegen, en de toegang en uitgang naar de trouwzaal zijn verschillend, zodat aanwezigen de mensen voor het volgende huwelijk niet tegenkomen. Er worden ook extra medewerkers ingezet om alles in goede banen te leiden. Buiten de trouwzaal zijn ‘social distancing’-bollen op de grond gekleefd.

Sandra Hooghe en Kenneth Kesteloot uit Heule waren de eerste op de planning zaterdag. “We zijn heel blij dat we onze dichte familie erbij kunnen hebben”, vertelt Sandra. “We wilden echt vandaag trouwen, de dag stond nu al 2 jaar vast… Het feest volgt in oktober, maar sowieso wilden we nu trouwen voor de stad. Gelukkig moesten we dat niet in ons eentje doen.”

Christophe Vercruysse en Ann-Sophie De Splenter mochten daarna hun handtekening plaatsen. “We zijn blij dat we erbij mogen zijn”, zeggen Katrien en Isabelle Vandevelde, nichtjes van de bruid. “Ann-Sophie vond dat héél belangrijk.”