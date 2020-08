Huwelijksaanzoek in de schaduw van de Broeltorens: “Gelukkig heeft ze ‘ja’ gezegd” Joyce Mesdag

09 augustus 2020

17u33 2 Kortrijk Romantisch momentje aan de Leieboorden zondagmorgen. Cédric Smits uit Zwevegem ging er op zijn knie voor vriendin Nathalie-Joy Vanparijs, met wie hij zeven jaar samen is. Een verraste Nathalie-Joy antwoordde volmondig ‘ja’.

“We zouden normaal naar Rome gaan begin juli, en dan had ik de vraag daar gesteld, maar door corona is die reis niet doorgegaan”, zegt Cédric. “En dus ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. We hebben er een romantische overnachting met ontbijt en wellness op zitten, en daarna zijn we dus met een bootje gaan varen. Even zag ik mijn plannen in het water vallen, want het bedrijfje waar ik eerst een bootje zou huren, liet gisterenavond nog weten dat ons tochtje door een technisch mankementje niet zou kunnen doorgaan. Gelukkig heb ik dankzij de boot van dj Joeri Pauwels nog een alternatief gevonden.”

Nadat Nathalie-Joy het aanzoek had aanvaard, mochten haar ouders en broer nog even meegenieten van een tochtje op het water. “Wanneer we gaan trouwen? We proberen 7 mei 2022, want dan zijn we precies negen jaar samen, en dat is een zaterdag. Maar het kan ook nog veranderen, hoor. Het belangrijkste is dat ze ‘ja’ heeft gezegd”, lacht Cédric.