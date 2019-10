Huizenjagers zoeken woning voor gewezen uitbaters sfeercafé ’t Dul Konijn Peter Lanssens

10 oktober 2019

07u40 0 Kortrijk Bekend volk deze week in het populaire programma Huizenjagers op Vier. Stijn Beelprez (48) en Lindsey Vereecke (41) gaan vanavond in de slotaflevering op zoek naar een woning. Het koppel baatte tot eind maart vorig jaar ’t Dul Konijn op Bissegemplaats uit. Het vroegere dans- en ambiancecafé van eigenaar en brouwerij InBev, populair tot ver buiten Bissegem, blijft over te nemen.

Het koppel zoekt een rustig gelegen huis in de regio tussen Wervik en Waregem, met een badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers ook. Want Lindsey, die zorgkundige is, wil na nachtwerk apart kunnen slapen. Verder op het verlanglijstje: een huis met een ‘eyecatcher’ en als het even kan een zwembad. “We waren al een maand of tien aan het zoeken”, vertelt Stijn Beelprez, die nu chef aankoop en logistiek is in feestzaal Huis Van Wonterghem in Kuurne. “We bezochten een tiental woningen, maar hadden nergens een klik. We besloten daarom om ons in te schrijven voor Huizenjagers. Last van stress hebben we niet gehad tijdens de opnames. Het zijn leuke en enthousiaste makelaars. Of we een huis vonden? Laat ons zeggen dat de aflevering verrassend is (lacht).”

Drie bekende makelaars ook

Ook de drie makelaars die deze week in Huizenjagers zitten doen bij veel mensen in de regio ongetwijfeld een belletje rinkelen. Wesley D’Hondt uit Wevelgem werkt bij DeVastgoedmarkt. “Zijn vrouw is forain en dat merk je ook aan Wesley zelf”, lacht Stijn Beelprez. “Want het lijkt alsof hij als makelaar ook op de kermis staat, zo bevlogen is hij. Een heel toffe kerel.” Zitten ook als makelaar in Huizenjagers deze week: Karen Vanhoutte, zaakvoerder van vastgoedkantoor Yvimat in Zwevegem, en Artsiom Sergeyovich van immokantoor Century 21 op het Stationsplein in Kortrijk. Wie de aflevering niet wil missen, stemt vanavond om 19.40 uur op Vier af.