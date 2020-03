Huizenjagers herdenkt aan hersenbloeding overleden vastgoedmakelaar in pakkend filmpje: “Ik help graag mensen” Peter Lanssens

06 maart 2020

06u22 6 Kortrijk Kippenvelmoment donderdagavond op VIER. Waar op het einde van Huizenjagers in een filmpje een prachtig Kippenvelmoment donderdagavond op VIER. Waar op het einde van Huizenjagers in een filmpje een prachtig eerbetoon werd gebracht aan Ignace Vandoorne (44). De medestichter en zaakvoerder van immokantoor M Vastgoed in Heule overleed op vrijdag 21 februari aan een hersenbloeding. Veel te jong.

In het pakkend filmpje is op de tonen van het liedje Hero van Family of the Year te zien hoe Ignace Vandoorne echt was: een levensgenieter en een optimist. Altijd blijven lachen. “Als uw stemming goed zit, dan loopt alles goed in het leven”, zegt hij in het filmpje. Dat Ignace een warm hart had, komt ook duidelijk naar voren in het filmpje: “Ik ben een gevoelig iemand, die graag mensen helpt”, zegt hij. “Ik ben soms boos als mensen niet begrijpen waarom”, aldus Ignace. Waarna op het einde te zien is hoe Ignace Vandoorne M Vastgoed op Heuleplaats verlaat en wegwandelt. Ignace Vandoorne zal nooit vergeten worden in M Vastgoed, bij zijn familie en vrienden en bij zijn grote liefde Pascale De Brabandere, waar hij amper twee maanden mee gehuwd was.