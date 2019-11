Huisvuilzakken worden duurder en bakkenparken sluiten: “Kortrijkzanen vanaf 1 september met afval naar Harelbeke” Peter Lanssens

06 november 2019

14u42 20 Kortrijk De huisvuilzakken worden vanaf 1 september 2020 fors duurder in Kortrijk. Een grote restafvalzak gaat van 1,50 naar 1,70 euro en een kleine van 0,85 naar 1 euro. En de grote restafvalzak wordt kleiner: die gaat van 80 naar 60 liter. Ook nieuw: de bakkenparken in de Karel de Goedelaan en de Maandagweg sluiten. Kortrijkzanen moeten voortaan naar het Imog-bakkenpark in Harelbeke.

De duurdere huisvuilzakken - Imog voert de nieuwe tarieven vanaf 1 september 2020 in het hele werkgebied van de afvalintercommunale in - zal veel mensen in hun portemonnee treffen. Goed sorteren is de boodschap. Het recyclagepark in de Graaf Karel de Goedelaan sluit: “Het is verouderd en slecht gelegen”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Het ligt in een woonbuurt. En je hebt er ook de bouw van nieuwe campussen voor de hogeschool Howest en UGent en de komst van het onderzoekscentrum Flanders Make. Ook het recyclagepark in de Maandagweg sluit. Wegens klachten in de buurt, vooral voor lawaai- en verkeershinder en de dichte omgeving van scholen ook.”

2.331 vrachtwagentransporten uit verkeer

Dat betekent niet dat Kortrijkzanen aan hun lot worden overgelaten met hun afval. Het bakkenpark langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke wordt in een samenwerking met Imog fors uitgebreid en ook voor Kortrijkzanen opgengesteld. De inrit wordt heraangelegd en krijgt een extra weegbrug, ook bij de uitgang komt een extra weegbrug en er komt meer personeel. “Het recyclagepark in Harelbeke ligt op 800 meter van de grens met Kortrijk en scoort op het vlak van bereikbaarheid beter dan alle andere opties”, zegt Ruth Vandenberghe. “De mensen moeten niet langer in het centrum van Kortrijk zijn en we weren zo ook vrachtwagens uit het stadscentrum.” Concreter: door straks het Imog-park in Harelbeke te benuttigen, worden jaarlijks 2.331 vrachtwagentransporten met containers van de bakkenparken Graaf Karel de Goedelaan en Maandag uit het verkeer in het centrum van Kortrijk gehaald. Wat trouwens ook de CO2-uitstoot beperkt.

Het recyclagepark in Harelbeke ligt op 800 meter van de grens met Kortrijk en scoort op het vlak van bereikbaarheid beter dan alle andere opties Schepen Ruth Vandenberghe

Ruimere openingsuren, ook op maandag open

De recyclageparken in de Rollegemseweg in Rollegem en de Lage Dreef in Heule blijven open en worden vernieuwd. In beide parken komen weegbruggen, terwijl het park in Heule 20 procent groter wordt. Ook van belang: de dienstverlening wordt opgeschroefd in de bakkenparken in Rollegem, Heule en Harelbeke. “We breiden de openingsuren van 75 naar 130 uur per week uit”, legt Ruth Vandenberghe uit. “Er zullen steeds twee van de drie parken open zijn. Op piekmomenten zoals woensdag- en vrijdagnamiddag en op zaterdag zijn de drie parken samen open. De parken zullen op vraag van handelaars en zelfstandigen ook op maandag openen. De reorganisatie heeft geen impact op het personeel.”

Tarieven in bakkenparken

De investeringen in de recyclageparken van Rollegem en Heule bedragen 490.000 euro. Er wordt verder een jaarlijkse bijdrage van zo’n 100.000 euro aan Imog betaald om het bakkenpark in Harelbeke te mogen gebruiken. De tarieven in de recyclageparken worden gelijkgesteld met de Imog-tarieven. Gratis zijn A-hout zoals paletten, snoeihout, papier, karton en het milieustraatje (voor bijvoorbeeld bloempotten, wijnkuken, plastic folies, cd’s, matrassen, vlak glas, tapijten en isomo, red.). Je betaalt 0,04 euro per kilogram voor B-hout of behandeld hout, recupereerbaar bouwafval, gipsplaten, boomwortels en gras- en bladafval met een vrijstelling van 500 kilogram per gezin per jaar. Je betaalt 0,2 euro per kilogram voor niet-recupereerbaar bouwafval, C-hout of geïmpregneerd hout, brandbaar afval, te sorteren afval en multistroom. “De overstap naar het nieuwe systeem is dus voor 1 september 2020 voorzien”, legt Ruth Vandenberghe uit. “Er worden in de beginperiode extra stewards ingezet om de bezoekers te begeleiden en alles vlot te laten verlopen. We communiceren er later nog verder en uitgebreider over via de verschillende stadskanalen.”

Extra groeninzameling

Tot slot: de stad Kortrijk zet ook meer op mobiele containerparken in. Het aanbod van de groeninzameling met de groenkar wordt op tal van locaties in Kortrijk uitgebreid, onder meer in de omgeving van de Graaf Karel de Goedelaan en de Maandagweg. De stad werkt ook aan mogelijkheden om andere fracties met mobiele parken op te halen, in samenwerking met de Kringloopwinkel.