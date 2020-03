Huisarts springt creatief met coronacrisis om: “Ik gebruik ook stofmaskers” Peter Lanssens

09 maart 2020

11u51 10 Kortrijk Huisartsen in Vlaanderen klagen over een gebrek aan professionele mondmaskers om eventueel verdachte coronagevallen in hun praktijk te onderzoeken. Dokter Alexander Seurinck uit Heule vond een creatieve oplossing. Hij kocht ook een voorraadje stofmaskers, die normaal gezien vooral in de bouw gebruikt worden.

Het meest ideale scenario is om patiënten met mogelijk corona een FFP2- of FFP3-masker op te doen, zoals in het ziekenhuis AZ Groeninge gebeurt. Zo’n masker houdt heel fijne deeltjes tegen, waar mogelijk ook het virus op zit. Maar sinds de uitbraak in China, heerst er wereldwijd een tekort aan professionele mondmaskers. Dat tekort is ook voor huisartsen, die meer risico lopen om rechtstreeks in contact te komen met besmette mensen, problematisch.

Zo’n stofmasker biedt geen honderd procent bescherming. Maar het helpt wél als een mogelijk met corona besmette patiënt zo’n stofmasker draagt bij de huisarts. Want als hij of zij hoest, worden er zo geen druppeltjes met eventueel het virus in de lucht ingeblazen. Huisarts Alexander Seurinck

Handig

Dokter Alexander Seurinck van de Huisartsenpraktijk Peperstraat in Heule lost dat handig op. “Ik kocht een voorraadje stofmaskers in groothandel voor bouw en industrie Lecot in Heule”, vertelt hij. “Zo’n stofmasker biedt geen honderd procent bescherming. Maar het helpt wél als een mogelijk met corona besmette patiënt zo’n stofmasker draagt bij de huisarts. Want als hij of zij hoest, worden er zo geen druppeltjes met eventueel het virus in de lucht ingeblazen. Het is een handige oplossing. Ik heb een doosje met twintig zo’n stofmaskers staan. Of zoals het Engelse spreekwoord luidt: ‘better safe than sorry’.”

Alert

Bij de huisartsenpraktijk Peperstraat worden ze nu niet onder de voet gelopen door mogelijk met corona besmette patiënten. “We krijgen een handvol telefoontjes per dag, van mensen die zich zorgen maken. Zeker sinds de situatie met de acht besmette personen in de regio Wevelgem”, zegt Alexander Seurinck. “We zijn alert, de winter is sowieso een periode met veel infecties. En ook wij houden ons hart vast voor wat er eventueel nog komen kan. Het is momenteel moeilijk om al te zeggen welke richting het uit zal gaan met het virus. Er zal binnen een maand of twee wellicht meer duidelijkheid zijn.”

Spatbril

Wie denkt corona te hebben, moet niet meteen naar de huisarts hollen, want in de wachtzaal kan je mensen besmetten. Best is om eerst naar je huisarts te bellen en de symptomen die je hebt, uit de doeken te doen. “Waarna we de verdachte gevallen doorverwijzen naar het ziekenhuis AZ Groeninge”, zegt Alexander Seurinck. “Als huisarts zelf staalafnames doen, is niet evident. Omdat we niet volledig beschermd zijn. Zo hebben we geen schort en geen spatbril (zo’n plastic bril voorkomt dat als een patiënt hoest, er virusdeeltjes in het oogslijmvlies terechtkomen, red.)”, aldus Seurinck.