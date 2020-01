Huis Ter Leye trekt naar dubbel zo grote nieuwbouw en wordt Nestel: “We kunnen nu meer kwetsbare gezinnen en zwangere (tiener)moeders begeleiden” Peter Lanssens

22 januari 2020

12u09 0 Kortrijk Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) Huis Ter Leye verhuist op vrijdag 14 februari naar een nieuwbouw in de Doorniksesteenweg. Huis Ter Leye wordt vanaf dan Nestel. Het centrum begeleidt kwetsbare gezinnen met kinderen tot 6 jaar en zwangere (tiener)moeders. “In de nieuwbouw kunnen meer en grotere gezinnen begeleid worden”, zegt Lies Vandemaele, directeur van Nestel.

De investering in de nieuwbouw in de Doorniksesteenweg 207, Nestel ligt er tegenover Syntra West, is absoluut geen luxe. Want het vorige gebouw was aftands. Zo kreeg de oude gevel zelfs een plaats op de site ‘Ugly Belgian Houses’ van bekend YouTuber Hannes Coudenys. Huis Ter Leye trok tijdens de werken voor de nieuwbouw tijdelijk naar Atelier Kortrijk 2025 in de Groeningestraat, waar vroeger het rusthuis Sint-Vincentius gehuisvest was. De medewerkers en gezinnen zijn blij dat ze straks naar het nieuwe gebouw verhuizen op Hoog Kortrijk. Nestel omvat er elf appartementen, een gemeenschappelijke keuken en tuin, een kinderopvang, een vergaderzaal en enkele bezoekruimtes en burelen. Het gebouw is een ontwerp van Sweco (Snoeck & Partners).

Opvoeden is een hele uitdaging in onze maatschappij. Zeker voor jonge ouders die weinig hulp krijgen van familie of vrienden. Nestel-directrice Lies Vandemaele

Problemen

Nestel verwijst naar het warme tijdelijke nest dat de voorziening biedt. “Een warme thuis tijdens de eerst 1.000 dagen in het leven is de beste garantie op een stevige persoonlijkheid”, vindt Lies Vandemaele. De naam verwijst ook naar ontnestelen. Kwetsbare gezinnen ervaren namelijk een kluwen aan problemen zoals opvoedingsmoeilijkheden, thuisloosheid, psychische problemen, het ontbreken van een netwerk, enzomeer.

Officiële opening

“We ontnestelen die problemen samen met het gezin. Om ouders zo de kans te geven hun kinderen een goede opvoeding te geven. Opvoeden is een hele uitdaging in onze maatschappij. Zeker voor jonge ouders die weinig hulp krijgen van familie of vrienden”, aldus Lies Vandemaele. De nieuwbouw wordt op vrijdag 13 maart officieel geopend. Wie interesse heeft, is welkom op die officiële opening. Inschrijven is wel nodig: www.cignestel.be. Op de site kan je, naast het raadplegen van allerlei info, ook lezen hoe je Nestel kan ondersteunen.