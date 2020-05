Huis onbewoonbaar na uitslaande verandabrand Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

07u17 8 Kortrijk In Bellegem is in de nacht van zondag op maandag een rijwoning van een gezin met drie kinderen in de Bellegemsestraat onbewoonbaar na een hevige brand in de veranda. Het vuur ontstond omstreeks 1 uur, het gezin kon hun huis veilig verlaten.

Het gezin lag al in bed toen de brand plots uitbrak. “Ook wij lagen al in bed toen we plots gestommel hoorden”, vertelt een buurman. “Ik dacht dat ze naast ons vlammende ruzie hadden, wat me sterk zou verbazen. Toen ik ons raam open deed zag ik hun oudste zoon buiten lopen, hij riep: “Brand!”. Meteen daarna belden ze bij ons aan om te zeggen dat we onmiddellijk naar buiten moesten komen.” Het gezin van de getroffen woning kon op tijd hun huis verlaten. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen via de veranda al naar buiten. De schade aan het huis is groot. “De eerste verdieping en het gelijkvloers ter hoogte van de veranda zijn uitgebrand”, vertelt de brandweerkapitein. De brandweer kreeg het vuur zelf snel onder controle en kon het vlot blussen, maar de schade was al geleden. Tijdens de bluswerken werd het gezin opgevangen bij overburen. Zij moeten nu tijdelijk op zoek naar een andere woning. Ook de twee aanpalende woningen liepen lichte schade op. Wat de oorzaak is van de brand, is nog onduidelijk. Een deskundige kwam ter plaatse om dat te onderzoeken. Door de hevige brand was de Bellegemsestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.