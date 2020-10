Hr-dienstengroep Liantis en woonzorggroep GVO investeren in nieuw kantoor op ’t Hoge: “Moderne werkvloer voor negentig personeelsleden” Peter Lanssens

09 oktober 2020

17u05 0 Kortrijk Op ’t Hoge in Kortrijk zijn de werken voor een nieuw kantoor gestart, voor zeventig medewerkers van hr-dienstengroep Liantis en twintig medewerkers van woonzorggroep GVO. “We blijven ondanks de coronacrisis investeren op lange termijn”, klinkt het bij beide organisaties. De energiezuinige nieuwbouw is midden 2023 instapklaar. Projectonwikkelaars zijn Ion en Think Urban.

De afbraak van oude panden op ’t Hoge 1 is gestart, waarna de bouw van het nieuwe kantoor kan aanvatten. Liantis heeft een ondernemingsloket in de Koning Leopold I-straat, waar zelfstandige ondernemers en werkgevers voor hun opstart terecht kunnen. “Dat kantoor is te klein geworden”, zegt gedelegeerd bestuurder Philip Van Eeckhoute. “Zelfs in tijden waar thuiswerk toeneemt, hebben we een nieuwe en beter bereikbare locatie nodig. Die vonden we op ‘t Hoge. We gaan er klanten beter kunnen ontvangen, met een ruime parking ook en plaats voor fietsen. We krijgen verder meer mogelijkheden voor opleidingen en infosessies. En onze medewerkers krijgen een moderne werkvloer met bureauruimtes, concentratiewerkplekken, break-outzones enzovoort.”

Woonzorggroep GVO, op zoek naar een nieuwe thuishaven voor hun hoofdzetel, stapt mee in het project. “Omdat we een nieuwe en grotere locatie nodig hebben voor alle medewerkers van onze ondersteunende diensten”, zegt gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman, die ondertussen de fakkel doorgaf aan Rita Barilla. Het kantoor van 3.500 vierkante meter krijgt drie verdiepingen. Projectontwikkelaars Ion en Think Urban deden voor het project een beroep op architect Steven Vandenborre. Hij kiest voor een compact gebouw, met veel aandacht voor natuur: “De terrassen krijgen bomen en planten, terwijl er op de bovenste verdieping een landschap met veel groen komt”, aldus de architect.

Bij Liantis en GVO benadrukken ze tot slot nog dat ondernemers in deze huidige crisis schouder aan schouder onze economie er bovenop kunnen helpen.