Howest ondersteunt zomerschool voor kwetsbare leerlingen Peter Lanssens

28 augustus 2020

11u41 0 Kortrijk Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk houdt tot en met vrijdag 28 augustus een zomerschool. Hier kunnen zo’n 30 kwetsbare jongeren hun kennis bijspijkeren, met steun van stagiairs van de lerarenopleiding van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest).

De zomerschool moet ervoor zorgen dat de jongeren met voldoende kansen aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Stagiairs van de (verkorte) bachelor en Howest-graduaatsopleiding Secundair Onderwijs werken in duo met een groep leerlingen uit de eerste graad. In de voormiddag wordt speels en op maat leerstof Nederlands, Frans en Wiskunde aangeboden. In de namiddag wordt op creativiteit ingezet met workshops rond textiel, grafiek, koken, dierenzorg, sport en mediawijsheid.