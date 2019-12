Hotels momenteel niet volgeboekt voor Warmste Week: “Overnachten in Kortrijk kan zéker nog” Peter Lanssens

17 december 2019

12u33 0 Kortrijk De hotels in hartje Kortrijk zijn nog niet volgeboekt voor De Warmste Week, die woensdag start. Parkhotel, The Market by Parkhotel, Messeyne, Square, Damier enzomeer hebben nog allemaal kamers ter beschikking. “Laat jullie niet misleiden. Het kan zeker nog, tijdens De Warmste Week in Kortrijk overnachten”, zeggen Bob Van Mol en Veronique Vandewalle van het Parkhotel.

Viersterrenhotel Parkhotel doet zelf ook mee aan De Warmste Week. “Telkens iemand bij ons overnacht tijdens De Warmste Week, doneren we 2 euro aan Hart voor Kinderen. Die stichting zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare kinderen een betere toekomst te geven. Ook onze gasten mogen doneren, uiteraard wel zonder verplichting. Zo zal er een collectebus in de hotelreceptie staan, voor eurocenten. Ons hotel ligt ook op de wandelroute van het treinstation naar het Warmste Week-dorp op het Mandelaplein. Ons toilet gebruiken mag, maar we vragen als tegenprestatie wel vriendelijk een vrijwillige bijdrage te doen”, aldus Veronique Vandewalle en Bob Van Mol. De medewerkers van Studio Brussel, dat zijn er toch snel vele tientallen, overnachten ook in Kortrijk. Zij verblijven onder meer in het Parkhotel, Ibis Kortrijk Centrum en jeugdherberg Groeninghe.