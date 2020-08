Hotel Fabiola blijft open, weer code groen voor Zwitserse bergdorpjes: “Onze gasten begonnen te applaudisseren” Peter Lanssens

05 augustus 2020

08u21 0 Kortrijk De kantons Wallis en Vaud in Zwitserland zijn van de rode lijst met reisbestemmingen geschrapt . Ze zijn weer groen ingekleurd, zo bevestigt Buitenlandse Zaken. Dat is ook goed nieuws voor Fabiola in het bergdorpje Leysin in het kanton Vaud. Het hotel kan nu toch open blijven. “De opluchting is héél groot”, zegt hoteldirecteur en uitgeweken Bellegemnaar Brecht Deseyn (46).

Wie in hotel Fabiola verblijft, hoeft daarna bij het thuiskomen niet in quarantaine te gaan, nu het licht weer op groen staat. “De gasten begonnen spontaan te applaudisseren in onze receptie, toen ze het nieuws vernamen. Want ze maakten zich zorgen. In quarantaine gaan zou voor velen een groot probleem geweest zijn, professioneel”, vertelt Brecht Deseyn. Wie een reis geboekt heeft met verblijf in hotel Fabiola, kan zonder enige verplichting naar Zwitserland. “Hotel Fabiola blijft open. Wat ook goed nieuws is voor onze personeelsleden en medewerkers, want een deel van hen dreigde weer technisch werkloos te worden”, vertelt Brecht Deseyn.

“We kunnen verder, tot het einde van het zomerseizoen. We bedanken Buitenlandse Zaken voor het rechtzetten van deze geografische blunder”, aldus Brecht Deseyn. Het in 1967 door koningin Fabiola geopende hotel is geliefd door de kindvriendelijkheid, de schappelijke prijzen en het gevarieerd programma excursies. Het hotel van Intersoc, de reisorganisatie van de Christelijke Mutualiteiten (CM), is volzet. Een sluiting zou dramatisch geweest zijn. Geen enkel Intersoc-hotel werd al met een vastgestelde coronabesmetting geconfronteerd. Ook in de bergdorpjes is het perfect veilig. Fabiola is een populair hotel bij Vlamingen, waaronder veel Kortrijkzanen.