Horecazaken Vagant, Vesper en Parazaar houden muzikale pasta-avond voor Kinderkankerfonds Peter Lanssens

09 december 2019

10u21 0 Kortrijk Drie horecazaken uit de Voorstraat slaan de handen in elkaar voor De Warmste Week. Eethuizen Parazaar en Vesper en café Vagant houden op vrijdag 13 december De Warmste Pasta: een muzikale pasta-avond in de Budafabriek in Dam 2. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds.

Het wordt een spetterende avond met vanaf 17.30 uur een ontvangst met een glaasje bubbels. Er zijn tijdens de apero ook lekkere bites en een oesterbar. Vanaf 20 uur is er spaghetti bolognaise à volonté. Om 21.30 uur treedt de swingende cover- en ambianceband Soul Avenue op. Vanaf 23 uur draait dj Lotto de beste plaatjes. Je kan kiezen tussen een kaart van 10 euro (enkel het muzikale luik) of 30 euro (het hele pakket). Reserveren: info@vagantvesper.be of tel. 0473/47.03.08. Je kan een kaart ook in de horecazaken kopen. Meer info: klik hier.