Horecamagnaat Rudy Maes is blij dat hij maandag opnieuw kan starten: ‘Maar nieuws kwam te laat, ik krijg maar 3 tot 4 zaken op tijd klaar’ Joyce Mesdag

03 juni 2020

17u46 3 Kortrijk De Nationale Veiligheidsraad had toch wel goed nieuws voor de horeca: vanaf maandag mogen cafés en restaurants terug open. Ze mogen er groepjes tot 10 personen ontvangen, én mogen openblijven tot 1 uur ’s nachts. Rudy Maes uit Kuurne, zaakvoerder van negen horecazaken in de ruime regio, is opgelucht. “We hebben onze klanten én ons personeel gemist.”

Hostellerie Klokhof in Kortrijk, Salons Cortina en Avenue Madeleine in Wevelgem, restaurant-feestzaal De Hoop in Waregem, restaurant-feestzaal Huyze Gezelle in Kuurne, restaurant-feestzaal Kasteel d’Aertrycke en het Koetshuys in Torhout, restaurant-feestzaal Cleen Schardauw in Sint-Eloois-Winkel, restaurant-feestzaal Villa Kruiscalsyde in Pittem. Veel kans dat je ooit al eens aangeschoven hebt aan een tafel in een van de zaken van Rudy Maes.

“Wekelijks mogen we duizenden mensen verwelkomen in onze zaken”, zegt Maes. “Dat dat van de ene dag op de andere niet meer kon, dat voelde enorm vreemd aan. Ik heb het er wel lastig mee gehad. Maar tegelijk hadden we alle begrip voor de maatregelen die genomen werden, hier kon niemand iets aan doen.”

Maes is blij met het nieuws dat horecazaken vanaf maandag weer open mogen. “Maar eerlijk: het nieuws komt wat laat. In andere landen kregen horeca-uitbaters een toekomstperspectief aangeboden. ‘Als de cijfers meevallen, dan gaan jullie dan of dan opnieuw open mogen.’ Wij zijn altijd in het ongewisse gebleven, tot enkele dagen geleden. Ik kan niet al mijn zaken tegen maandag openklaar krijgen. Ik vrees dat het bij een drie tot maximum vier zaken zal blijven.”

Want er kruipt veel werk in de voorbereiding van de heropening, zegt Maes. “Wij werken normaal met buffetten, iets dat in deze omstandigheden niet meer mag. We hebben hard gewerkt aan een waardig alternatief, maar dat was niet evident. Vrijdag houden we een oefendag in Cortina om zelf de problemen die zich de kop kunnen opsteken, op tijd te kunnen signaleren en eventueel aanpakken.”

Bovendien is er nog steeds veel onduidelijkheid, zegt Maes. “Ik kreeg al een telefoontje of een groep van 30 mag komen eten, desnoods verspreid over 3 tafels van 10. In theorie mag dat, maar in de praktijk werk je dan ook mee aan het feit dat een groep van 30 mensen elkaar terugziet. We willen het hier ook serieus aanpakken, en goed doen. Het is dus nog wat afwachten op dat vlak.”

Maar Maes is blij, dat is vooral het gevoel dat overheerst. “Mensen ontvangen en blij maken, dat is wat we graag doen. Eindelijk zullen we dat weer kunnen doen. Nu hopen dat de mensen dúrven komen, want ik voel hier en daar toch wel wat angst. Ik denk dat Vaderdag op dat vlak een goeie graadmeter wordt. Als dat een slecht weekend wordt, vrees ik voor de toekomst voor de horeca.”