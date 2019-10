Horecabaas, KVK-trainer en vlogger in filmpje: “Wij stemmen voor maandelijkse autovrije zondagen” Peter Lanssens

16 oktober 2019

16u06 0 Kortrijk Het debat over het al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk loopt volop. Nu er deze week een digitaal referendum loopt dat - we herhalen het nog eens - wel degelijk bindend is. Enkele bekende ja-stemmers outen zich nu in een opmerkelijk promofilmpje. De bekende horecabaas Dieter De Clercq speelt er een centrale rol in. “Neem de laatste autovrije zondag (op zondag 22 september, red.)”, vertelt hij onder meer. “Dat is Kortrijk op zijn best.”

“De stad die even tot stilstand komt. Iedereen komt buiten om zich te amuseren. We nemen de straten in om te vieren. Om elkaar te ontmoeten. Om de kinderen te laten spelen. Je voelt de stad heropleven. De lucht is zoveel gezonder. Even niet gehaast zijn. Tot rust komen in het midden van een anders zo drukke stad. Puur genieten. Daarom stemmen we ja in het referendum”, aldus Dieter De Clercq. In het filmpje komen ook tal van andere bekende ja-stemmers aan bod zoals vlogger Hannes Coudenys, KVK-trainer Yves Vanderhaeghe, Kevin Labeeuw van Green Leaf Projects, Johan Moreels van de verpakkingsvrije winkel Zonder Meer, Paul Drèze van tacozaak Manuel Kartel, Arjen Claeys van horecazaak Pand.A, tattoo-artieste Cindy Frey, Philippe Mottrie van catering Mottrie en Co en nog vele anderen. Het digitaal referendum loopt nog tot en met zondag 20 oktober. Wie minstens 16 jaar is en in Groot-Kortrijk woont, kan stemmen. Dat doe je op www.kortrijk.be.