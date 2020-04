Horeca maakt aperitiefboxen om thuis op alle helden te klinken: “Opbrengst naar onderzoek infectieziekten” Cheers For The Heroes is initiatief van eat-easy-bar Nude en Deluxe Distillery Peter Lanssens

13u44 0 Kortrijk Horecabazen in heel België krijgen de kans om aperitiefboxen samen te stellen voor het nationale en collectieve aperitief Cheers For The Heroes, op zaterdag 16 mei. Zodat mensen aperitiefboxen kunnen bestellen om thuis op alle helden, die zich tegen het coronavirus inzetten, te klinken. Het unieke initiatief komt van Feysal Ahwaz en Louis Ottevaere van eat-easy-bar Nude in Kortrijk en Guillaume Lambrecht van Deluxe Distillery in Kuurne. “We are all in this together”, vertellen ze. De opbrengst van de verkoop van de aperitiefboxen gaat naar onderzoek naar infectieziekten.

“We willen niet zomaar aan de zijlijn blijven toekijken, we zijn het stilzitten beu en we hopen dat horecabazen dankzij onze actie een duwtje in de rug krijgen”, vertellen de drie jonge ondernemers. “Ze kunnen met de bestellingen voor Cheers For The Heroes een dag aan de slag om dranken en hapjes te maken of te selecteren, aan te bieden en te verkopen. En de mensen die een aperitiefbox bestellen, krijgen zo ook even het gevoel dat ze aan de toog of op het terras van hun favoriet café of restaurant zitten. We roepen de horecabazen op om de aperitiefboxen in de geest van hun zaak samen te stellen. Zo kan een cocktailbar bijvoorbeeld een setje inclusief recept en ‘tools’ aanbieden, zodat mensen thuis zelf de huiscocktail kunnen bereiden. Of een dorpscafé dat altijd pindanootjes bij elke pint levert, kan in de aperitiefbox een handje pinda’s stoppen. Als restaurant kan je zelfs een volledig tapasbord aanbieden, een fles bijpassende wijn inbegrepen. De mogelijkheden zijn enorm.”

“We vragen om zoveel mogelijk Belgische producten aan te bieden: een fris streekbiertje, een gin tonic met Belgische gin, enzovoort. Er zal uiteraard ook een non-alcoholisch aanbod beschikbaar zijn. We stelden tijdens het brainstormen met ons team en andere horecazaken vast dat er ook buiten Kortrijk cafés en restaurants enthousiast zijn om mee te doen. Ons initiatief staat dan ook open voor alle horecazaken in België.”

Perspectief

Cheers For The Heroes biedt perspectief, in bizarre tijden. “Het idee van een collectief aperitiefmoment, gekoppeld aan de inbreng van horeca, is top”, vertelt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het biedt mensen een moment om allemaal samen naar uit te kijken. Ik heb niet geaarzeld om me ertoe te verbinden dit project te ondersteunen vanuit Stad Kortrijk. We zijn blij hierbij te kunnen helpen.”

Belgische ziekenhuizen

Per verkochte aperitiefbox gaat er 3 euro naar #Clapandact. De Belgische universitaire ziekenhuizen vragen via dit initiatief om hun onderzoek naar infectieziekten financieel te steunen. “Want vandaag beseffen we allemaal meer dan ooit dat het nodig is om hierin te investeren. En zo bij te dragen aan een wereld waarin ziektes als COVID-19 minder destructief kunnen toeslaan.”

Met de buren

Cheers For The Heroes vier je niet alleen. “Daarom krijg je bij elke box ook stickers om op de glazen te kleven. Gooi gerust je ramen of voordeur open om op 16 mei in lijn met het applausmoment ‘s avonds te klinken met de buren, met respect voor social distancing natuurlijk. En geef het moment een tweede leven online. neem een foto van je aperitiefmoment en deel het via je sociale mediakanalen met de hashtag #cheersfortheheroes.”

Hoe werkt het?

Horecazaken geven vanaf deze week hun aanbod in op www.cheersfortheheroes.be. De verkoop van de aperitiefboxen start op 1 mei en loopt tot en met 14 mei. Je kan op de site dan je favoriete restaurant of café zoeken, een of meerdere aperitiefboxen bestellen en kiezen tussen de opties thuis leveren binnen een straal van 5 kilometer of afhalen. Betalen gebeurt online. Je ontvangt ten laatste op 16 mei de aperitiefbox. In de prijzen zitten de transactiekost, levering en stickers met de hashtag #cheersfortheheroes inbegrepen.