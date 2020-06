Horeca in Kortrijk eerste week om 23 uur dicht Peter Lanssens

05 juni 2020

13u20 12 Kortrijk Kortrijk legt de horeca de eerste week van de heropening een sluitingsuur op. Dat is 23 uur. Het sluitingsuur was eerst enkel voor de terrassen voorzien, maar geldt van maandag 8 tot en met zondag 14 juni nu ook in de horecazaken zelf. Dat heeft het stadsbestuur beslist.

Een sluitingsuur voor buiten én binnen dus. “We sturen na overleg wat bij, omdat een algemeen sluitingsuur beter te organiseren is, ook voor de horecabazen zelf”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We leggen de eerste week een sluitingsuur van 23 uur op omdat het nog te vroeg is om te feesten. De medische wereld in Kortrijk waarschuwt ons om niet te hard van stapel te lopen. Kijk naar Oostenrijk, waar veel mensen in het begin de horeca niet eens durfden te bezoeken. Het is een signaal naar de Kortrijkzanen dat het nog niet ‘business as usual’ is en we elkaar nog niet massaal kunnen vastnemen. De horeca kan zo ook rustig proefdraaien, om de nieuwe werking gewoon te worden. En het is verder een goeie maatregel voor omwonenden, die we zo niet bruuskeren. Het is maar een week om 23 uur. Vanaf maandag 15 juni gaan we ook in Kortrijk voor de horeca naar een algemeen sluitingsuur om 1 uur ‘s nachts, buiten en binnen.”