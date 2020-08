Hoopgevend: afgelopen zondag geen enkele vastgestelde coronabesmetting in Leiestreek Peter Lanssens

10 augustus 2020

17u27 20 Kortrijk Er was op zondag 9 augustus geen enkele vastgestelde coronabesmetting in de Leiestreek. “Een uitzonderlijk resultaat, al blijven we voorzichtig”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13.



Opmerkelijke vaststelling in de nieuwste weekcijfers van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus: er was zondag geen enkele positieve test in de regio. Dat is hoopgevend, want de cijfers dalen weer hierdoor. Het is echter nog te vroeg voor euforie. Spiere-Helkijn en Lendelede blijven coronavrij.

Zes steden en gemeenten zitten volgens die nieuwste weekcijfers onder de alarmdrempel van twintig besmettingen. In Kortrijk gaat het om tien besmettingen (alarmdrempel van 12,97), in Deerlijk over één besmetting (alarmdrempel van 8,28), in Zwevegem over vier besmettingen (alarmdrempel van 16,12), in Avelgem over één besmetting (alarmdrempel van 9,80), in Wielsbeke over één besmetting (alarmdrempel van 10,17) en in Wervik over twee gevallen (alarmdrempel van 10,58).

Zes steden en gemeenten zitten wel nog boven de alarmdrempel: Kuurne zit daar plots bij met drie besmettingen, allemaal op vrijdag 7 augustus (alarmdrempel van 21,94), Harelbeke met elf besmettingen (alarmdrempel van 38,59), Wevelgem met elf besmettingen (alarmdrempel van 34,83), Anzegem met tien besmettingen, waarvan een piek op vrijdag 7 augustus met zes gevallen (alarmdrempel van 67,65), Waregem met elf besmettingen (alarmdrempel van 28,68) en Menen met acht besmettingen (alarmdrempel van 23,85).

De nieuwste weekcijfers van W13 en de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen wijken licht af van Zorg en Gezondheid, maar ook volgens het Vlaamse agentschap was er zondag geen enkele positieve test. Daar is volgens de nieuwste weekcijfers sprake van dertien besmettingen in Kortrijk (alarmdrempel van 16,9), één in Deerlijk (8,28), vijf in Zwevegem (20,10), vier in Avelgem (39,20), drie in Wervik (15,90), vier in Kuurne (29,20), elf in Harelbeke (38,60), acht in Wevelgem (25,30), negen in Anzegem (60,90), zes in Waregem (15,60) en tien in Menen (29,80). Drie zijn coronavrij volgens Zorg en Gezondheid: Lendelede, Spiere-Helkijn en Wielsbeke.