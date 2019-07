Hoop doet leven: afwerking R8 stapje dichterbij Peter Lanssens

19 juli 2019

14u46 4 Kortrijk De Vlaamse regering keurde de startnota goed van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘K-R8 – Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’. Daardoor komt onder meer de beveiliging en afwerking van de R8 een stapje dichterbij.

Het goedkeuren van de startnota komt er op voorstel van Koen Van den Heuvel (CD&V). “De R8-ringweg rond Kortrijk werd ongeveer 30 jaar geleden in gebruik genomen”, zegt de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “Sindsdien nam het auto- en vrachtwagenverkeer sterk toe. Wat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Kortrijkse regio bedreigt. We willen met een plan de leefbaarheid in de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verhogen. De verkeerscomplexen en het al dan niet voltooien van de ring rond Kortrijk tussen deze complexen op de autosnelweg E17 wordt in combinatie met alternatieve mobiliteitsoplossingen bekeken. Zoals een betere doorstroming van het openbaar vervoer, het aanmoedigen van vormen van gedeelde mobiliteit en het realiseren van veilige fietsverbindingen. We bekijken ook of ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving kunnen bijdragen tot de oplossing.”

Het Vlaams departement Omgeving houdt van 17 september tot 15 november een publieke consultatie over de startnota. Wie dat wil, zal suggesties kunnen doen over hoe de complexen Kortrijk-Zuid en -Oost kunnen vernieuwd en beveiligd worden, al dan niet met het voltooien van de R8 tussen beide complexen. Alle verkeerskundig haalbare oplossingen zullen verder onderzocht worden in de planmilieueffectenrapportage, zodat de startnota verder verfijnd kan worden. Er komen in oktober ook twee infomomenten voor de bevolking, waarover later meer. Of de ingrijpende werken effectief zullen uitgevoerd worden en hoe en wanneer, zal de komende jaren duidelijk worden.